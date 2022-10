Fratelli morti nell’incendio a Catanzaro, la denuncia del papà in un video: “Abbandonati a noi stessi”



In una diretta video su Facebook del 4 ottobre la denuncia di Vitaliano Corasaniti, papà dei tre fratelli morti nei giorni scorsi in seguito all’incendio che ha devastato la loro casa a Catanzaro: “Mio figlio autistico non sta passando un bel periodo. La musica per noi non cambia mai”.

