Galli: “Il Covid non finisce per decreto, mantenere le mascherine e continuare a vaccinarsi”



L’intervista di Fanpage.it a Massimo Galli, già primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano: “Negli ultimi 28 giorni contagiate 600mila persone accertate. Il virus è ancora in mezzo a noi. Senza voler fare le cassandre, credo che ci sia motivo per mantenere per lo meno alcune precauzioni”.

