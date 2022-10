Giulia Schiff, ex pilota arruolata in Ucraina, torna in Italia: “Da mio Paese nessun riconoscimento”



È tornata in Italia, anche se per un breve periodo di riposo, Giulia Schiff, l’ex pilota dell’Aeronautica militare ed unica connazionale tra i volontari stranieri arruolati in Ucraina: “Se ho mai ucciso qualcuno? Non posso parlarne, ma comunque faccio il soldato”.

Continua a leggere



È tornata in Italia, anche se per un breve periodo di riposo, Giulia Schiff, l’ex pilota dell’Aeronautica militare ed unica connazionale tra i volontari stranieri arruolati in Ucraina: “Se ho mai ucciso qualcuno? Non posso parlarne, ma comunque faccio il soldato”.

Continua a leggere

Continua a leggere