Il 23enne arrestato a Bari ossessionato dal nazismo: in casa foto di Hitler incollata su Padre Pio



Quella del 23enne arrestato a Bari per terrorismo appariva come una ossessione per il nazismo, secondo quanto descritto dagli investigatori. In casa infatti aveva simboli nazisti di ogni tipo che gli inquirenti definiscono “inquietanti”.

