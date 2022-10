In Europa l’epidemia d’influenza aviaria più grande di sempre: Italia seconda per numero di focolai



Per l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) è in corso in Europa la più grande epidemia di influenza aviaria mai vista.

Continua a leggere



Per l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) è in corso in Europa la più grande epidemia di influenza aviaria mai vista.

Continua a leggere

Continua a leggere