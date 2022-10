Incidente Belluno, per evitare un cervo si schianta contro un muretto: Alessandro muore a 22 anni



Incidente oggi lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga in Comune di Sedico (Belluno): Alessandro Tabaku è morto a 22 anni dopo essere finito contro un muretto per evitare un cervo. Stava andando a lavoro da Luxottica.

