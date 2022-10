Inizia a costruire un aereo nel 1987 finisce nel 2008: “Metterlo in volo emozione indescrivibile”



Il trevigiano Daniele Beltrame ha sempre amato volare. Nel 1987 iniziò a costruirsi un aeroplano in garage terminandolo nel 2008. “Ora ho il brevetto di volo e restauro aerei della Prima e Seconda Guerra Mondiale in compagnia degli appassionati come me”.

Continua a leggere



Il trevigiano Daniele Beltrame ha sempre amato volare. Nel 1987 iniziò a costruirsi un aeroplano in garage terminandolo nel 2008. “Ora ho il brevetto di volo e restauro aerei della Prima e Seconda Guerra Mondiale in compagnia degli appassionati come me”.

Continua a leggere

Continua a leggere