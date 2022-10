Inizia a insegnare dopo soli tre mesi dal diploma: a 19 anni diventa il più giovane docente d’Italia



Mario Pavone ha appena compiuto 19 anni. La sua ex scuola superiore ad Atri (Teramo), dove si è diplomato con il massimo dei voti, lo ha scelto come supplente del “Laboratorio di Tecnologie del Legno”. Il sindaco a Fanpage.it: “Il ragazzo era il profilo migliore per quell’incarico”.

