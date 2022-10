La mamma di Andreea Rabciuc a “Chi l’ha Visto?”: “Simone, dimmi cosa è successo a mia figlia”



Durante la trasmissione andata in onda mercoledì sera ha parlato la mamma della 27enne romena scomparsa dallo scorso marzo. Georgeta, in lacrime, ha attaccato in diretta il fidanzato della figlia, ad oggi unico indagato con l’accusa di sequestro di persona.

