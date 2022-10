La mamma di Ilaria Maiorano: “Tarik doveva essere allontanato da casa, mia figlia ora sarebbe viva”



Silvana Salvatore non si dà pace per la morte della figlia 41enne: “Un condannato per violenza sessuale non doveva stare ai domiciliari”, ha detto riferendosi a Tarik El Ghaddass.

