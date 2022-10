Ladro in fuga investe e uccide ciclista, la moglie: “L’ha fatto apposta, voleva prenderlo in pieno”



Tiziana, moglie di Mario Piva, investito e ucciso da un ladro in fuga: “Me l’ha ammazzato sotto gli occhi e lo ha fatto apposta. Ho visto che si spostava per prenderlo in pieno. Ho sentito lo spostamento d’aria”.

