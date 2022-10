Le ricerche di Sara Pedri continuano anche oggi, fiutata una “traccia” nel lago in Trentino



Proseguiranno anche questo pomeriggio le ricerche, iniziate domenica, del corpo di Sara Pedri nelle acque del lago di Santa Giustina in Val di Non, in Trentino.

Continua a leggere



Proseguiranno anche questo pomeriggio le ricerche, iniziate domenica, del corpo di Sara Pedri nelle acque del lago di Santa Giustina in Val di Non, in Trentino.

Continua a leggere

Continua a leggere