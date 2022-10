Lite tra condomini a Catania finisce nel sangue: morto 46enne, in fuga l’assassino



Omicidio oggi in via Carrubella a Catania nel rione San Giovanni Galermo: un uomo di 46 anni, Samuel Giuseppe Nizzari, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco forse al culmine di una lite tra condomini. In fuga il killer.

