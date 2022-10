Luci meno intense e riscaldamento a 17 gradi: così i centri commerciali combattono il caro bollette



Illuminazione e riscaldamenti abbassati per far fronte all’impennata dei costi energetici. Sul pericolo dei negozi a rischio default, Roberto Zoia del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali rassicura a Fanpage.it: “Faremo sacrifici ma il settore non è in pericolo”.

