Malore improvviso dopo cena: morto a 31 anni Enrico Panzera, il biologo che salvava le tartarughe



Lutto in Salento per la morte improvvisa di Enrico Panzera, il biologo marino che salvava le tartarughe aveva 31 anni. Sabato scorso è stato colto da un malore dopo una cena in famiglia: “Ti ricorderemo per sempre, un eroe dei nostri tempi”.

