Maltempo in arrivo dopo Halloween e Ognissanti, dove pioverà in Italia: le previsioni meteo



In leggera diminuzione gli effetti dell’anticiclone africano che ha scaldato l’Italia la scorsa settimana e in particolare nel weekend appena trascorso. Nella giornata di Halloween il tempo sarà ancora mite ovunque, ma in quella di Ognissanti dovrebbe tornare la pioggia al nordovest.

Continua a leggere



In leggera diminuzione gli effetti dell’anticiclone africano che ha scaldato l’Italia la scorsa settimana e in particolare nel weekend appena trascorso. Nella giornata di Halloween il tempo sarà ancora mite ovunque, ma in quella di Ognissanti dovrebbe tornare la pioggia al nordovest.

Continua a leggere

Continua a leggere