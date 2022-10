Mandato in un’altra azienda, elettricista viene travolto e ucciso da un camion: lascia due bimbi piccoli



Si chiamava Alessio Menegolli l’elettricista che ha perso tragicamente la vita in un tragico incidente. Lavorava per una ditta di Ponte Florio, ma ieri mattina era stato mandato in un’altra azienda, la Ingessil srl di Montorio, nel Veronese.

