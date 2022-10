Maria Cristina diventa mamma a 57 anni: “Perché negare una gioia a chi ha quest’età?”



Maria Cristina Lecis e il marito, 67enne, hanno parlato della loro scelta di diventare genitori ad un’età sicuramente avanzata (con la fecondazione assistita”. “Un sogno diventato realtà. Faremo in modo di non far mancare nulla a nostra figlia”.

Continua a leggere



Maria Cristina Lecis e il marito, 67enne, hanno parlato della loro scelta di diventare genitori ad un’età sicuramente avanzata (con la fecondazione assistita”. “Un sogno diventato realtà. Faremo in modo di non far mancare nulla a nostra figlia”.

Continua a leggere

Continua a leggere