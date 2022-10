Migranti, 11 richieste di un porto dalla nave Sos Humanity 1: nessuna risposta, a bordo 100 bambini



Dopo 8 giorni in mare e ben 11 richieste di sbarco alle autorità italiane e maltesi, nessuna delle quali corrisposta, la nave Humanity 1 è ancora in attesa di un porto sicuro per le 179 persone a bordo, tutte soccorse nel Mediterraneo centrale. Tra loro ci sono anche 100 minori non accompagnati.

Continua a leggere



Dopo 8 giorni in mare e ben 11 richieste di sbarco alle autorità italiane e maltesi, nessuna delle quali corrisposta, la nave Humanity 1 è ancora in attesa di un porto sicuro per le 179 persone a bordo, tutte soccorse nel Mediterraneo centrale. Tra loro ci sono anche 100 minori non accompagnati.

Continua a leggere

Continua a leggere