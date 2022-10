Migranti, 293 persone salvate da Medici senza frontiere sono in attesa di un porto sicuro



Sono 181 gli arrivi di questa notte a Lampedusa: 123 persone portate in salvo dall’ong tedesca Reqship, e 58 arrivate autonomamente al molo commerciale della città. Centinaia i salvataggi degli ultimi giorni, ora l’hotspot dell’isola raccoglie 939 persone in uno spazio adibito per 350.

