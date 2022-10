Minacce a Bassetti, condannati 3 no vax: “I leoni da tastiera sono diventati agnellini”



Tre no vax sono stati condannati per aver minacciato l’infettivologo Matteo Bassetti. Dovranno pagare multe salate: “I risarcimenti saranno devoluti in beneficienza ma non arretro di un millimetro sulle mie posizioni”.

