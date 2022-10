Monitoraggio Iss, in aumento incidenza Covid e ricoveri: 6 Regioni con reparti sopra soglia d’allerta



Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di Regia sul Covid-19, in Italia sono in aumento l’indice Rt (1,18), l’incidenza (504 ogi 100mila abitanti) e i ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Continua a leggere



Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di Regia sul Covid-19, in Italia sono in aumento l’indice Rt (1,18), l’incidenza (504 ogi 100mila abitanti) e i ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere