Morte Martina Rossi, da domani Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi tornano in semilibertà



Da domani, lunedì 24 ottobre, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni della studentessa genovese Martina Rossi, torneranno in semilibertà come disposto dal tribunale di sorveglianza di Firenze.

