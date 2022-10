Mosca chiude il gas all’Italia. Gazprom ha interrotto forniture all’Eni



Gazprom ha comunicato a Eni che non può fornire il metano richiesto per “l’impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria”. La società: “A lavoro per riattivare i flussi verso l’Italia”.

Continua a leggere



Gazprom ha comunicato a Eni che non può fornire il metano richiesto per “l’impossibilità di trasportare il gas attraverso l’Austria”. La società: “A lavoro per riattivare i flussi verso l’Italia”.

Continua a leggere

Continua a leggere