Non risponde al telefono, il papà lancia l’allarme: Robert trovato morto in casa a 26 anni, le ipotesi



Lutto a Venezia per la morte improvvisa di Robert Doria: il corpo del ragazzo di 26 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento in Corso del Popolo. A lanciare l’allarme è stato il papà. Ignote le cause del decesso, si parla di malore o overdose.

