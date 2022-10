“Non sapevo di essere incinta”: mamma di 2 figli partorisce in casa. La neonata muore, lei è grave



Tragedia in provincia di Ancona. Secondo le prime ricostruzioni, la madre non avrebbe saputo di essere incinta. Portata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

