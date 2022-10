“Non sapevo di essere incinta”: partorisce in casa ma la bimba muore, tragedia a Macerata



La neonata è venuta al mondo nel bagno dell’abitazione ma il suo cuoricino si è spento poco. La mamma portata in ospedale in condizioni critiche: ha detto di non sapere di essere incinta.

Continua a leggere



La neonata è venuta al mondo nel bagno dell’abitazione ma il suo cuoricino si è spento poco. La mamma portata in ospedale in condizioni critiche: ha detto di non sapere di essere incinta.

Continua a leggere

Continua a leggere