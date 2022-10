Olimpiadi Invernali, il viaggio nell’eredità di Torino 2006: tra abbandono, sprechi e devastazione



Il viaggio di Fanpage.it all’interno dell’eredità delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 è un vasto patrimonio immobiliare in parte messo a frutto, palazzetti e villaggi turistici, e in parte totalmente inutilizzato, come nel caso dell’impianto di Ski Jump di Pragelato (35 milioni di euro di investimento) e della Pista di Bob di Cesana San Sicario (110 milioni di euro).

