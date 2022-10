Omicidio Chiara Gualzetti, il killer in carcere ha simulato un finto omicidio con il ketchup



Nel carcere minorile in cui è detenuto il killer di Chiara Gualzetti ha “messo in scena” un finto omicidio, sporcando ovunque con il ketchup insieme a un compagno di cella. Lo si apprende dalle motivazioni della condanna per il ragazzo che il 27 giugno 2021 ha ucciso la 15enne a Monteveglio.

Continua a leggere



Nel carcere minorile in cui è detenuto il killer di Chiara Gualzetti ha “messo in scena” un finto omicidio, sporcando ovunque con il ketchup insieme a un compagno di cella. Lo si apprende dalle motivazioni della condanna per il ragazzo che il 27 giugno 2021 ha ucciso la 15enne a Monteveglio.

Continua a leggere

Continua a leggere