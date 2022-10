Oroscopo di oggi mercoledì 12 ottobre 2022: Scorpione e Toro dalla lacrima facile



Oroscopo di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Toro possiamo avere un appiglio per mantenere la calma. Mentre Marte quadrato a Nettuno sembra volerci togliere ogni stabilità.

Continua a leggere



Oroscopo di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, e previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Con la Luna in Toro possiamo avere un appiglio per mantenere la calma. Mentre Marte quadrato a Nettuno sembra volerci togliere ogni stabilità.

Continua a leggere

Continua a leggere