Orrore a Osimo, 41enne massacrata a botte in casa: fermato il compagno



Una donna di 41 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in provincia di Ancona, massacrata a botte in casa. Per il delitto le forze dell’ordine hanno fermato il compagno.

