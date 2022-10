Paura a Firenze, auto dei vigili urbani su processione religiosa: 9 feriti, tra loro anche 2 bambine



L’incidente si è verificato oggi in piazza Duomo a Firenze, dove era in corso una processione religiosa della comunità peruviana: tra i feriti una 70enne in codice rosso e due bimbe di 4 e 7 anni.

