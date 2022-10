Paura a Novara, si apre una voragine e frana parte del cavalcavia: travolta un’auto



Una porzione del cavalcavia XXV Aprile di Novara, che connette il centro della città con la statale per Milano, è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento. Una voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita coinvolgendo un’auto, ma non ci sono feriti gravi.

Continua a leggere



Una porzione del cavalcavia XXV Aprile di Novara, che connette il centro della città con la statale per Milano, è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento. Una voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita coinvolgendo un’auto, ma non ci sono feriti gravi.

Continua a leggere

Continua a leggere