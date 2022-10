Poliziotto salva bimba di 20 mesi da crisi respiratoria. Pochi mesi fa gli avevano sparato



Biagio Tagliente era stato vittima lo scorso gennaio di una sparatoria in pieno centro a Taranto. Nei giorni scorsi a Martina Franca ha salvato una bimba, ormai in stato cianotico, che non riusciva più a respirare.

