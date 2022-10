Rimini, tragedia sfiorata a scuola: studentessa si taglia le vene, salvata dalle compagne



Una ragazza di 14 anni si è tagliata le vene in un liceo di Rimini: soccorsa dalle compagne di classe, non è in pericolo di vita.

Continua a leggere



Una ragazza di 14 anni si è tagliata le vene in un liceo di Rimini: soccorsa dalle compagne di classe, non è in pericolo di vita.

Continua a leggere

Continua a leggere