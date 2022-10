Rinuncia al “posto fisso” e viaggia per il mondo, la scelta di Alessandra: “Adesso o mai più”



Per sei mesi all’anno gestisce un lido balneare a Rimini insieme al compagno. Negli altri sei viaggia con lui per mete esotiche. Alessandra Bellettini, 48 anni, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, lasciando i suoi due lavori per diventare lavoratrice stagionale e avere tempo per girare il mondo.

