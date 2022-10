Roberto Burioni contagiato dal Covid: “Ho fatto da poco la quarta dose, sintomi lievi col vaccino”



“A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che sono a casa e non in una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino” ha dichiarato Burioni.

Continua a leggere



“A chi dice che il vaccino non funziona vorrei fare notare che sono a casa e non in una stanza di ospedale, dove probabilmente sarei finito senza vaccino” ha dichiarato Burioni.

Continua a leggere

Continua a leggere