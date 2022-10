Rubano una gondola a Venezia e la usano come una canoa per il Canal Grande: denunciati turisti francesi



Due turisti francesi di 20 anni hanno rubato una gondola a Venezia e l’hanno usata come una canoa per attraversare il Canal Grande. Sono stati fermati dalla polizia e denunciati per furto.

