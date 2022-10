Sara Pedri, stop alle ricerche nel lago di Santa Giustina. La sorella: “Non è una fine ma un inizio”



Si sono concluse con esito negativo le ricerche del corpo di Sara Pedri effettuate negli ultimi tre giorni nel lago di Santa Giustina, in Trentino. La sorella: “Le ricerche non finiranno mai finché Sara non torna a casa. Non è una fine ma un inizio”.

