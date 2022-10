Schianto contro un’altra auto, Aurora muore a 22 anni. La mamma: “Siamo morti anche noi”



Schianto fatale ieri sera ad Osimo, in provincia di Ancona, tra due auto. Sull’incidente, da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ferito, ma non in maniera grave, l’altro conducente.

