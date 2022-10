Scopre di essere incinta e di avere un tumore lo stesso giorno: la bimba nasce, lei muore a 36 anni



Il racconto del marito Matteo: “Non voglio raccontare tutto questo per ricevere compassione o pietà, ma solo per dire a chi sta combattendo la stessa guerra di non arrendersi. Combattete come ha fatto Elisa”.

Continua a leggere



Il racconto del marito Matteo: “Non voglio raccontare tutto questo per ricevere compassione o pietà, ma solo per dire a chi sta combattendo la stessa guerra di non arrendersi. Combattete come ha fatto Elisa”.

Continua a leggere

Continua a leggere