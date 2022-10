Segrega in casa la nipotina e la violenta per 5 anni, poi fugge in Islanda per evitare la condanna



Un uomo di 47 anni è stato arrestato in Islanda dall’Interpol. Dal 2008 al 2013 aveva violentato e segregato in casa la nipotina di 13 anni. L’uomo era fuggito all’estero per evitare la condanna a 6 anni di carcere.

Continua a leggere



Un uomo di 47 anni è stato arrestato in Islanda dall’Interpol. Dal 2008 al 2013 aveva violentato e segregato in casa la nipotina di 13 anni. L’uomo era fuggito all’estero per evitare la condanna a 6 anni di carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere