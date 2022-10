Senigallia, morta in casa, arrestato il marito: “Si lamentava, le ho messo una mano sulla bocca”



Avrebbe coperto la bocca della moglie con la mano così da non sentire i suoi lamenti. Per questo un uomo di 79 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie malata nella sua casa di Senigallia.

Continua a leggere



Avrebbe coperto la bocca della moglie con la mano così da non sentire i suoi lamenti. Per questo un uomo di 79 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie malata nella sua casa di Senigallia.

Continua a leggere

Continua a leggere