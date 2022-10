Si schianta lungo la Palermo Messina: morto il conducente, gravemente ferita la sorella



Si schianta contro il guard rail in autostrada: morto sul colpo il conducente. Gravemente ferita la sorella che viaggiava con lui. La nipote di 22 anni non è invece in pericolo di vita.

Continua a leggere



Si schianta contro il guard rail in autostrada: morto sul colpo il conducente. Gravemente ferita la sorella che viaggiava con lui. La nipote di 22 anni non è invece in pericolo di vita.

Continua a leggere

Continua a leggere