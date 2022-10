“Sono una dottoressa”: non paga nei negozi e soggiorna gratis in hotel: smascherata dai carabinieri



La 56enne denunciata faceva acquisti o soggiornava in hotel delle province venete per poi non pagare. Determinante l’ultimo soggiorno ad Asolo.

Continua a leggere



La 56enne denunciata faceva acquisti o soggiornava in hotel delle province venete per poi non pagare. Determinante l’ultimo soggiorno ad Asolo.

Continua a leggere

Continua a leggere