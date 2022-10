Sperona auto della polizia sulla A28 in diretta Instagram e si ferisce: protestava contro il caro vita



Una donna di 26 anni ha percorso a passo d’uomo la A28 per protestare contro il caro vita. La giovane, driver per Amazon, ha speronato un’auto della polizia e si è poi ferita con una lametta in diretta Instagram.

Continua a leggere



Una donna di 26 anni ha percorso a passo d’uomo la A28 per protestare contro il caro vita. La giovane, driver per Amazon, ha speronato un’auto della polizia e si è poi ferita con una lametta in diretta Instagram.

Continua a leggere

Continua a leggere