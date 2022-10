Strage in A4, il medico del 118: “Triste e frustrato, non siamo riusciti a salvarli”



Matteo Scarparo, medico d’urgenza ed emergenza del 118 di San Donà di Piave: Quello a cui ho assistito di persona venerdì è difficile e duro da descrivere ed esternare. Ci sono poche parole da dire: c’è solo il nostro sentimento di tristezza per quanto accaduto e di frustrazione per ciò che non abbiamo potuto fare per le vittime”.

