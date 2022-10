Trapani, neonato abbandonato in un sacchetto: è vivo, chiamato come il carabiniere che l’ha salvato



Ad allertare i carabinieri una telefonata che ha indicato una strada di campagna di Paceco, nel Trapanese. Il piccolo è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.

Continua a leggere



Ad allertare i carabinieri una telefonata che ha indicato una strada di campagna di Paceco, nel Trapanese. Il piccolo è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.

Continua a leggere

Continua a leggere