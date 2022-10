Tutte le regole Covid su mascherine, vaccini, isolamento e tamponi a ottobre 2022



Con il passare delle settimane, i casi cominciano ad aumentare e gli esperti avvisano che una nuova ondata è in arrivo. Ecco le regole attualmente in vigore da seguire per limitare la diffusione del Covid-19: mascherine negli ospedali, terza e quarta dose, isolamento e autosorveglianza.

Continua a leggere



Con il passare delle settimane, i casi cominciano ad aumentare e gli esperti avvisano che una nuova ondata è in arrivo. Ecco le regole attualmente in vigore da seguire per limitare la diffusione del Covid-19: mascherine negli ospedali, terza e quarta dose, isolamento e autosorveglianza.

Continua a leggere

Continua a leggere