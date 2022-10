Uccisa a botte dal marito, il fratello di Ilaria: “Sospettavamo qualcosa, lui non ci faceva avvicinare”



“Sapeva che qualcosa non andava tra loro ma lui non ci permetteva di avvicinarci a casa”, così il fratello di Ilaria Maiorano, la donna di 41 anni uccisa a botte in casa a Osimo. Accusato del suo omicidio il marito.

